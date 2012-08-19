|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|15
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2012
|1' -9'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:0
|Карпаты (Львов)
|18.11.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Волынь (Луцк)
|11.11.2012
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|04.11.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|6:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.10.2012
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Карпаты (Львов)
|21.10.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|06.10.2012
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|59' 52'
|30.09.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Арсенал (Киев)
|14.09.2012
|1' -79'
|Динамо (Киев)
|3:1
|Карпаты (Львов)
|19.08.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:1
|Металлург (Запорожье)
|11.08.2012
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|04.08.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|28.07.2012
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Карпаты (Львов)
|67' 90'
|21.07.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:5
|Мариуполь (Мариуполь)
|13.07.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Карпаты (Львов)