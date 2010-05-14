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    Константин Дмитриевский - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Константин
    Отчество Олегович
    Фамилия Дмитриевский
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 мая 1990 (32 года)
    Рост 179
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 12 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 3:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    19.11.2010 Был в запасе Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    22.10.2010 Был в запасе Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:3 Томь (мол) (Томск)
    15.10.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Раменское (Раменское )
    18.09.2010 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 1:0 Локомотив (мол) (Москва)
    13.08.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    07.08.2010 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Томь (мол) (Томск)
    01.08.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:3 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    09.07.2010 1' -85' Амкар (мол) (Пермь) 2:0 Томь (мол) (Томск)
    50'
    14.05.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    10.05.2010 1' -90' Раменское (Раменское ) 3:1 Томь (мол) (Томск)
    05.05.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 3:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    01.05.2010 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    71'
    09.04.2010 65' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:1 Томь (мол) (Томск)
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