|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.11.2010
|Был в запасе
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)
|22.10.2010
|Был в запасе
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:3
|Томь (мол) (Томск)
|15.10.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Раменское (Раменское )
|18.09.2010
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|13.08.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|07.08.2010
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Томь (мол) (Томск)
|01.08.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:3
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|09.07.2010
|1' -85'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|50'
|14.05.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|10.05.2010
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|3:1
|Томь (мол) (Томск)
|05.05.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|01.05.2010
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|71'
|09.04.2010
|65' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)