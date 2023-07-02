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Пабло Бонилья
Статистика
Пабло Бонилья - статистика
Завершил карьеру
2 декабря 1999 (26)
#28 | Защитник
173 см
Венесуэла
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2025
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 30 тур
Миннесота Юнайтед
4 : 1
02.07.2023
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Сент-Луис
1 : 2
30.04.2023
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Цинциннати
2 : 1
23.04.2023
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
09.04.2023
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Даллас
1 : 1
02.04.2023
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Портленд
0 : 0
25.03.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 67'
55'
США. МЛС, 5 тур
Атланта Юнайтед
5 : 1
19.03.2023
Портленд
82' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Портленд
1 : 2
12.03.2023
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес
3 : 2
05.03.2023
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Портленд
1 : 0
28.02.2023
Канзаc Сити
Был в запасе
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