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Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Портленд
Сент-Луис - Портленд: обзор матча 30 апреля 2023
Сент-Луис
30.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 14 тур
1 : 2
Завершен
Портленд
79'
C. Martins
63'
Эвандер (П)
83'
Й. Чара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Портленд
90'
+3
Желтая карточка
Х. Москера
88'
Замена
Л. Мабиала
️️️️
С. Морено
88'
Замена
К. Браво
️️️️
Э. Миллер
83'
ГОЛ! 1:2!
Й. Чара
Пас отдал
С. Морено
Замена
И. Йенсен
️️️️
R. Alm
83'
Замена
A. Watts
️️️️
Д. Нервински
83'
ГОЛ! 1:1!
C. Martins
79'
Желтая карточка
К. Хайберт
71'
Замена
А. Джексон
️️️️
Н. Джоаккини
67'
Замена
C. Martins
️️️️
Д. Страуд
67'
64'
Замена
Й. Чара
️️️️
М. Лориа
64'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Боли
63'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Эвандер
Замена
Т. Острак
️️️️
M. Perez
55'
21'
Замена
К. Паредес
️️️️
Д. Айяла
8'
Желтая карточка
З. МакГроу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
28
Miguel Perez
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
21
Диего Чара
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
16
Азиэл Джексон
ЦФ
70
Selmir Pidro
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Портленд
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
26
Хантер Султ
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
4-2-2-2
1
Бюрки
26
Паркер
22
Хайберт
14
Нельсон
2
Нервински
28
23
Левен
8
Страуд
19
Вассилев
10
16
Джоаккини
4-1-2-1-2
31
Ивачич
29
Москера
18
МакГроу
15
Миллер
13
Жупарич
22
Айяла
21
Чара
10
Эвандер
10
Морено
44
Лориа
9
Боли
2
Нервински
20
20
2
Нервински
8
Страуд
12
12
8
Страуд
28
7
Острак
7
Острак
28
16
Джоаккини
16
Джексон
16
Джексон
16
Джоаккини
10
10
Йенсен
10
Йенсен
10
15
Миллер
26
Браво
26
Браво
15
Миллер
10
Морено
33
Мабиала
33
Мабиала
10
Морено
22
Айяла
8
Паредес
8
Паредес
22
Айяла
44
Лориа
8
Чара
8
Чара
44
Лориа
9
Боли
11
Незгода
11
Незгода
9
Боли
Остались в запасе
Сент-Луис
Портленд
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
70
Selmir Pidro
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Хантер Султ
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
70
Selmir Pidro
ЦФ
Остались в запасе
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Хантер Султ
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Сент-Луис - Портленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
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Сент-Луис
Портленд
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