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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Портленд
Ванкувер Уайткепс - Портленд: обзор матча 09 апреля 2023
Ванкувер Уайткепс
09.04.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 10 тур
1 : 0
Завершен
Портленд
74'
Б. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Портленд
Желтая карточка
С. Берхальтер
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Айяла
Желтая карточка
Б. Уайт
90'
Замена
Д. Браун
️️️️
Т. Блэкмон
82'
Замена
К. Дажоме
️️️️
П. Вите
82'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
А. Ахмед
81'
81'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Х. Москера
77'
Замена
Д. Айяла
️️️️
С. Морено
ГОЛ! 1:0!
Б. Уайт
Пас отдал
Ю. Грессель
74'
Замена
Б. Уайт
️️️️
С. Бечер
66'
65'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Д. Асприлья
52'
Желтая карточка
С. Морено
48'
Желтая карточка
Д. Жупарич
46'
Замена
Эвандер
️️️️
Д. Гутьеррес
46'
Замена
Я. Незгода
️️️️
T. Ikoba
Желтая карточка
Т. Блэкмон
39'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Кубас
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
45
Педро Вите
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
17
Tega Ikoba
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Дейбер Кайседо
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Портленд
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
10
Эвандер
ЦП
26
Хантер Султ
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
3-3-1-1-2
1
20
Ахмед
4
Веселинович
14
2
Лаборда
20
Кубас
33
Блэкмон
45
Вите
24
Грессель
11
Бечер
25
Галд
3-2-1-1-3
31
Ивачич
13
Жупарич
18
МакГроу
15
Миллер
29
Москера
14
Расмуссен
21
Чара
10
Морено
16
Гутьеррес
17
27
Асприлья
33
Блэкмон
91
Браун
91
Браун
33
Блэкмон
20
Кубас
6
Берхальтер
6
Берхальтер
20
Кубас
45
Вите
11
Дажоме
11
Дажоме
45
Вите
20
Ахмед
25
Кайседо
25
Кайседо
20
Ахмед
11
Бечер
24
Уайт
24
Уайт
11
Бечер
10
Морено
22
Айяла
22
Айяла
10
Морено
16
Гутьеррес
10
Эвандер
10
Эвандер
16
Гутьеррес
17
11
Незгода
11
Незгода
17
27
Асприлья
9
Боли
9
Боли
27
Асприлья
29
Москера
9
Фогаса
9
Фогаса
29
Москера
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Портленд
12
Томас Хасал
ВР
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Хантер Султ
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
Остались в запасе
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Хантер Султ
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Портленд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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