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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Сент-Луис
Портленд - Сент-Луис: обзор матча 12 марта 2023
Портленд
12.03.2023, воскресенье, 06:30
США. МЛС, 4 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Луис
3'
З. МакГроу
45+1'
Д. Страуд
75'
К. Хайберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Сент-Луис
Замена
Д. Гутьеррес
️️️️
С. Морено
81'
Замена
М. Лориа
️️️️
К. Браво
81'
75'
ГОЛ! 1:2!
К. Хайберт
Пас отдал
Э. Левен
Желтая карточка
З. МакГроу
74'
73'
Замена
A. Watts
️️️️
И. Вассилев
72'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
R. Alm
Замена
Я. Незгода
️️️️
Эвандер
69'
Желтая карточка
С. Морено
68'
66'
Замена
Т. Острак
️️️️
M. Perez
66'
Замена
C. Martins
️️️️
Д. Страуд
65'
Желтая карточка
M. Perez
Желтая карточка
Д. Жупарич
54'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Страуд
29'
Желтая карточка
Д. Страуд
Замена
Эвандер
️️️️
К. Паредес
12'
ГОЛ! 1:0!
З. МакГроу
Пас отдал
Э. Уильямсон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
29
Хуан Москера
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
10
Эвандер
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
70
Selmir Pidro
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Бингхэм
13
Жупарич
33
Мабиала
18
МакГроу
26
Браво
29
Москера
8
Паредес
19
Уильямсон
21
Чара
10
Морено
9
Фогаса
4-2-1-3
1
Бюрки
2
Нервински
22
Хайберт
14
Нельсон
26
Паркер
23
Левен
28
19
Вассилев
10
8
Страуд
99
Клаусс
8
Паредес
10
Эвандер
10
Эвандер
8
Паредес
26
Браво
44
Лориа
44
Лориа
26
Браво
10
Морено
16
Гутьеррес
16
Гутьеррес
10
Морено
Эвандер
11
Незгода
11
Незгода
Эвандер
19
Вассилев
20
20
19
Вассилев
8
Страуд
12
12
8
Страуд
28
7
Острак
7
Острак
28
10
16
Джоаккини
16
Джоаккини
10
Остались в запасе
Портленд
Сент-Луис
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
Главный тренер
Джованни Саварезе
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
70
Selmir Pidro
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
70
Selmir Pidro
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Портленд - Сент-Луис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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Портленд
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