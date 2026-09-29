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Олимпия
Себастьян Феррейра
Статистика
€ 800 тыс
Себастьян Феррейра - статистика
Олимпия
13 февраля 1998 (28), Асунсьон
#11 | Нападающий
180 см
Парагвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 12 тур
Либертад
0 : 1
29.09.2026
Олимпия
Был в запасе
Парагвай. Примера, 10 тур
Олимпия
3 : 0
13.09.2026
Спортиво Лукеньо
Был в запасе
Парагвай. Примера, 9 тур
Спортиво Триниденс
1 : 2
06.09.2026
Олимпия
Был в запасе
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
20
5
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
1 : 1
04.11.2024
Сиэтл
90' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Сиэтл
0 : 0
29.10.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
20.10.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Сент-Луис
3 : 0
06.10.2024
Динамо Хьюстон
71' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
03.10.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Сиэтл
1 : 0
29.09.2024
Динамо Хьюстон
1' - 73'
США. МЛС, 43 тур
Остин
0 : 1
22.09.2024
Динамо Хьюстон
90' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
19.09.2024
Ванкувер Уайткепс
83' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Динамо Хьюстон
4 : 1
15.09.2024
Реал Солт-Лейк
88' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
08.09.2024
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Лос-Анджелес
0 : 2
01.09.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
25.08.2024
Торонто
79' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 4
21.07.2024
Динамо Хьюстон
46' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Сан-Хосе
0 : 1
18.07.2024
Динамо Хьюстон
1' - 83'
США. МЛС, 34 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
14.07.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
82'
США. МЛС, 31 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 2
04.07.2024
Динамо Хьюстон
46' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
30.06.2024
Шарлотт
1' - 79'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 4
23.06.2024
Динамо Хьюстон
1' - 89'
51, 54, 86'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.06.2024
Сиэтл
69' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
16.06.2024
Динамо Хьюстон
76' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Портленд
2 : 2
02.06.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Динамо Хьюстон
3 : 1
30.05.2024
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
05.05.2024
Сент-Луис
81' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
21.04.2024
Остин
71' - 90'
77'
США. МЛС, 8 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
31.03.2024
Сан-Хосе
1' - 90'
81'
88'
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
0 : 1
24.03.2024
Динамо Хьюстон
67' - 90'
90'
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