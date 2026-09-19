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Англия. Первая лига
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Донкастер Роверс
Томми О'Райли
Статистика
€ 450 тыс
Томми О'Райли - статистика
Донкастер Роверс
15 декабря 2003 (22)
#7 | Полузащитник
170 см
Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
19.09.2026
Донкастер Роверс
73' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Уимблдон
1 : 0
12.09.2026
Донкастер Роверс
Был в запасе
Англия. Первая лига, 5 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
05.09.2026
Плимут Аргайл
1' - 62'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
Англия. Вторая лига 2024/2025
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Англия. Первая лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шрусбери Таун
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1 раунд
Солфорд Сити
2 : 1
02.11.2024
Шрусбери Таун
1' - 63'
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