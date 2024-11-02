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Расписание матчей
Англия. Кубок
Солфорд Сити - Шрусбери Таун
Солфорд Сити - Шрусбери Таун: обзор матча 02 ноября 2024
Солфорд Сити
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Шрусбери Таун
5'
M. Lund
42'
M. Lund
15'
Д. Маркиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Шрусбери Таун
80'
Замена
Д. Шипли
️️️️
G. Lloyd
Замена
Т. Форна
️️️️
O. Ashley
69'
63'
Замена
Л. Каслдайн
️️️️
Т. О'Райли
63'
Замена
Т. Блоксхэм
️️️️
L. Hoole
Желтая карточка
O. Ashley
45'
+1
45'
Замена
A. Gilliead
️️️️
Ш. Саго
ГОЛ! 2:1!
M. Lund
Пас отдал
Л. Гарбатт
42'
Желтая карточка
Х. Многа
16'
15'
ГОЛ! 1:1!
Д. Маркиз
Пас отдал
G. Lloyd
ГОЛ! 1:0!
M. Lund
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
19
Хаджи Многа
ПЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
30
Kyrell Malcolm
ЦП
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Шрусбери Таун
30
Toby Savin
ВР
12
Джош Фини
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
2
Luca Hoole
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
7
Томми О'Райли
АП
27
Джон Маркиз
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
22
Aristote Nsiala
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Солфорд Сити
12
Том Эдвардс
ЦЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
22
Junior Luamba
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Шрусбери Таун
13
Joe Young
ВР
21
Джордж Нерс
ЛЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
24
Jordan Rossiter
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
8
Тейлор Перри
ЦП
19
Лео Каслдайн
АП
17
Alex Gilliead
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
3-4-3
1
29
Гарбатт
16
Тилт
19
Многа
10
4
Остерфилд
30
6
32
14
Куасси
8
2-2-2-4
30
12
Фини
20
Винчестер
2
14
Ожо
7
О'Райли
24
Саго
22
9
3
27
Маркиз
6
14
Форна
14
Форна
6
7
О'Райли
19
Каслдайн
19
Каслдайн
7
О'Райли
9
26
Шипли
26
Шипли
9
24
Саго
17
17
24
Саго
2
14
Блоксхэм
14
Блоксхэм
2
Остались в запасе
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
12
Том Эдвардс
ЦЗ
22
Junior Luamba
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
13
Joe Young
ВР
21
Джордж Нерс
ЛЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
24
Jordan Rossiter
ЦЗ
8
Тейлор Перри
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
12
Том Эдвардс
ЦЗ
22
Junior Luamba
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Остались в запасе
13
Joe Young
ВР
21
Джордж Нерс
ЛЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
24
Jordan Rossiter
ЦЗ
8
Тейлор Перри
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Солфорд Сити - Шрусбери Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Йорк Сити
- : -
01.12.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
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