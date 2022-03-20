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    Владислав Фещенко - статистика

    #89 | Нападающий
    Имя Владислав
    Фамилия Фещенко
    Команда Томь
    Состав Молодежный
    Родной город Томск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 марта 2004 (19 лет)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Томь (Томск) 2:2 Металлург Л (Липецк)
    15.05.2022 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 0:3 Томь (Томск)
    07.05.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Томь (Томск)
    30.04.2022 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Томь (Томск)
    23.04.2022 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    16.04.2022 79' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Томь (Томск)
    06.04.2022 Был в запасе Кубань (Краснодар) 2:2 Томь (Томск)
    02.04.2022 Был в запасе Томь (Томск) 0:1 Енисей (Красноярск)
    26.03.2022 Был в запасе Томь (Томск) 2:5 Торпедо (Москва)
    20.03.2022 Был в запасе Томь (Томск) 1:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    12.03.2022 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
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