Владислав Фещенко - статистика
#89 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Фещенко
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Томск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 марта 2004 (19 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Фещенко
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Томск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 марта 2004 (19 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:2
|Металлург Л (Липецк)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|0:3
|Томь (Томск)
|07.05.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Томь (Томск)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Томь (Томск)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|16.04.2022
|79' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Томь (Томск)
|06.04.2022
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|2:2
|Томь (Томск)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|26.03.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:5
|Торпедо (Москва)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)