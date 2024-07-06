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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Торпедо
Джонатан Окоронкво
Новости
€ 1 млн
Джонатан Окоронкво - новости
Торпедо
13 сентября 2003 (23)
#20 | Нападающий
175 см
Нигерия
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Трансферы
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Фото
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Товарищеский матч. «Краснодар» обыграл «Ростов» (3:2)
2024.07.06 21:32
Появился список кандидатов на замену Дзюбе в «Локомотиве»
2024.04.24 13:10
9
Фото
Самые подорожавшие и подешевевшие игроки российской Первой лиги
2023.11.30 18:31
Фото
Тульский «Арсенал» арендовал двух нигерийцев у «Краснодара»
2023.07.05 12:38
Окоронкво: «Краснодар» будет бороться за чемпионство в этом сезоне. Мы можем остановить «Зенит»
2022.09.01 18:59
6
«Краснодар» объявил о выкупе трех нигерийцев у «Ботева»
2022.06.14 12:14
6
«Краснодар» выкупил у «Ботева» трех нигерийцев за 1,5 миллиона (Иван Карпов)
2022.06.02 11:58
12
Форвард «Краснодара» Окоронкво: «Должен был ехать во Францию, но под моей фамилией поехал другой парень»
2022.04.06 11:58
2
«Краснодару» могут разрешить дозаявить трех нигерийцев из дубля
2022.03.31 11:38
6
Главные новости
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
6
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
3
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
9
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
2
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
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