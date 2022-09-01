Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Окоронкво: «Краснодар» будет бороться за чемпионство в этом сезоне. Мы можем остановить «Зенит»

    Нападающий «Краснодара» Джонатан Окоронкво высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

    «Я думаю, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство в этом сезоне. У нас хорошие шансы: сейчас мы на четвертом месте, отстаем от первого всего на три очка. Возможно ли остановить «Зенит?» Да, все возможно. Если усердно работать, можно всего достичь.

    Мы постараемся это сделать. Например, в прошлом году в Кубке России их выбили в четвертьфинале. Так что все может произойти. Надеюсь, мы сможем.

    Что касается Кубка России, то мы постараемся сделать все что от нас зависит, чтобы пройти как можно дальше и выиграть его. Конечно, я бы очень хотел дальше помогать команде достичь всех поставленных целей», — сказал Окоронкво.

    • «Краснодар» набрал 14 очков в 7 турах РПЛ.
    • Команда идет на 4-м месте в таблице лиги.
    • Следующий соперник в чемпионате – «Сочи» (3 сентября).

    Новости по теме
    Названы претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в августе 2
    Стали известны номинанты на звание лучшего тренера РПЛ в августе 1
    РФС назначил судей на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры восьмого тура 29
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5304

      ySS 17 минут назад

      Бороться с газконцами можно будет, если все их бразилки разом и надолго забухают

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11