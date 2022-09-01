Окоронкво: «Краснодар» будет бороться за чемпионство в этом сезоне. Мы можем остановить «Зенит»

Нападающий «Краснодара» Джонатан Окоронкво высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Я думаю, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство в этом сезоне. У нас хорошие шансы: сейчас мы на четвертом месте, отстаем от первого всего на три очка. Возможно ли остановить «Зенит?» Да, все возможно. Если усердно работать, можно всего достичь.

Мы постараемся это сделать. Например, в прошлом году в Кубке России их выбили в четвертьфинале. Так что все может произойти. Надеюсь, мы сможем.

Что касается Кубка России, то мы постараемся сделать все что от нас зависит, чтобы пройти как можно дальше и выиграть его. Конечно, я бы очень хотел дальше помогать команде достичь всех поставленных целей», — сказал Окоронкво.