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  • Окоронкво: «Краснодар» будет бороться за чемпионство в этом сезоне. Мы можем остановить «Зенит»

Окоронкво: «Краснодар» будет бороться за чемпионство в этом сезоне. Мы можем остановить «Зенит»

1 сентября 2022, 18:59
6

Нападающий «Краснодара» Джонатан Окоронкво высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Я думаю, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство в этом сезоне. У нас хорошие шансы: сейчас мы на четвертом месте, отстаем от первого всего на три очка. Возможно ли остановить «Зенит?» Да, все возможно. Если усердно работать, можно всего достичь.

Мы постараемся это сделать. Например, в прошлом году в Кубке России их выбили в четвертьфинале. Так что все может произойти. Надеюсь, мы сможем.

Что касается Кубка России, то мы постараемся сделать все что от нас зависит, чтобы пройти как можно дальше и выиграть его. Конечно, я бы очень хотел дальше помогать команде достичь всех поставленных целей», — сказал Окоронкво.

  • «Краснодар» набрал 14 очков в 7 турах РПЛ.
  • Команда идет на 4-м месте в таблице лиги.
  • Следующий соперник в чемпионате – «Сочи» (3 сентября).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Окоронкво Джонатан
Комментарии (6)
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ySS
1662048198
Бороться с газконцами можно будет, если все их бразилки разом и надолго забухают
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jek718875
1662051211
Я готов вам стимулировать чем могу,а могу немного 10 ящиков вермишели "роллтон"на всех
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portero
1662064662
Ну пипец,там много борцов.... сами еле очки набираем, а уже про чпмпионство.... там и ЦСКА и Спартак и Динамо.. мы что уже всех обыграли????? Особенно ты черныш, языком пока только силён... Ближайшие два тура сольём Сочи и ЦСКА и всё восьмое место опять...
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Spinorr
1662112413
Great talkers are little doers
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