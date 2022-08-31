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    Джонатан Окоронкво - статистика

    #85 | Нападающий
    Имя Джонатан
    Фамилия Окоронкво
    Команда Краснодар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.09.2022 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 2:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    31.08.2022 1' -90' Химки (Химки) 0:2 Краснодар (Краснодар)
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