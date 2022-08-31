Джонатан Окоронкво - статистика
#85 | Нападающий
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Окоронкво
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Окоронкво
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Краснодар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2022
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|2:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|31.08.2022
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)