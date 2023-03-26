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    Sofiane Djeffal - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Sofiane Djeffal
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Остин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Остин (Остин)
    26.03.2023 61' -90' Остин (Остин) 1:1 Колорадо (Денвер)
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