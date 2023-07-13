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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Остин
Ванкувер Уайткепс - Остин: обзор матча 13 июля 2023
Ванкувер Уайткепс
13.07.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 33 тур
2 : 1
Завершен
Остин
1'
П. Вите
72'
С. Кордова
48'
Р. Редес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Остин
Желтая карточка
Т. Блэкмон
90'
+10
Замена
Д. Кайседо
️️️️
Р. Галд
88'
Замена
J. Ngando
️️️️
П. Вите
88'
Желтая карточка
А. Кубас
87'
83'
Замена
W. Bruin
️️️️
Й. Валенсия
78'
Желтая карточка
А. Лундквист
74'
Замена
А. Лундквист
️️️️
Э. Ригони
ГОЛ! 2:1!
С. Кордова
Пас отдал
Р. Галд
72'
Замена
С. Кордова
️️️️
А. Шепф
70'
66'
Замена
S. Djeffal
️️️️
С. Дриусси
Замена
Р. Рапозо
️️️️
L. Johnson
59'
52'
Желтая карточка
Р. Редес
48'
ГОЛ! 1:1!
Р. Редес
46'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Д. Факундес
46'
Замена
Р. Редес
️️️️
E. Finlay
ГОЛ! 1:0!
П. Вите
Пас отдал
Б. Уайт
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
33
Оуэн Вольф
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
5
Matteo Campagna
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Дейбер Кайседо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Родни Редес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
4-1-3-2
1
4
Веселинович
14
28
33
Блэкмон
20
Кубас
18
Шепф
6
Берхальтер
45
Вите
24
Уайт
25
Галд
3-1-2-2-2
1
18
Касканте
12
24
20
Валенсия
33
Вольф
13
17
Галлахер
9
Дриусси
77
Факундес
37
Уррути
45
Вите
26
26
45
Вите
28
21
Рапозо
21
Рапозо
28
25
Галд
25
Кайседо
25
Кайседо
25
Галд
18
Шепф
16
Кордова
16
Кордова
18
Шепф
Ригони
21
Лундквист
21
Лундквист
Ригони
9
Дриусси
22
22
9
Дриусси
77
Факундес
24
Ригони
24
Ригони
77
Факундес
13
17
Редес
17
Редес
13
20
Валенсия
29
29
20
Валенсия
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Остин
12
Томас Хасал
ВР
5
Matteo Campagna
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
20
Matt Bersano
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
5
Matteo Campagna
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
11
Саймон Бечер
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Остин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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