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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Миннесота Юнайтед
Остин - Миннесота Юнайтед: обзор матча 01 июня 2023
Остин
01.06.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 22 тур
2 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
19'
Д. Галлахер
82'
С. Дриусси
26'
J. Rosales
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
Д. Галлахер
90'
ГОЛ! 2:1!
С. Дриусси
Пас отдал
Х. Касканте
82'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
S. Djeffal
78'
77'
Замена
C. Dunbar
️️️️
Ф. Фрагапане
76'
Замена
К. Арриага
️️️️
J. Rosales
Замена
С. Дриусси
️️️️
E. Finlay
61'
61'
Замена
S. Jeong
️️️️
М. Гарсия
Замена
М. Уррути
️️️️
Г. Зардес
61'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Д. Факундес
60'
54'
Замена
Z. Valentin
️️️️
K. Lawrence
Замена
А. Радованович
️️️️
А. Ринг
46'
26'
ГОЛ! 1:1!
J. Rosales
ГОЛ! 1:0!
Д. Галлахер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
20
Вил Трапп
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
8
Мендер Гарсия
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остин
20
Matt Bersano
ВР
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
3-4-1-2
1
21
Лундквист
18
Касканте
24
4
Ринг
7
Перейра
13
22
17
Галлахер
77
Факундес
9
Зардес
3-3-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
92
20
Трапп
30
7
Фрагапане
21
Хлонгване
27
8
Гарсия
22
20
Валенсия
20
Валенсия
22
13
9
Дриусси
9
Дриусси
13
77
Факундес
24
Ригони
24
Ригони
77
Факундес
9
Зардес
37
Уррути
37
Уррути
9
Зардес
4
Ринг
16
Радованович
16
Радованович
4
Ринг
92
3
3
92
30
16
Арриага
16
Арриага
30
7
Фрагапане
70
70
7
Фрагапане
8
Гарсия
77
77
8
Гарсия
Остались в запасе
Остин
Миннесота Юнайтед
20
Matt Bersano
ВР
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
1
Clint Irwin
ВР
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Остин - Миннесота Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Q2
Новости команд
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Остин
Миннесота Юнайтед
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