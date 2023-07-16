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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Канзаc Сити
Остин - Канзаc Сити: обзор матча 16 июля 2023
Остин
16.07.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 34 тур
2 : 1
Завершен
Канзаc Сити
17'
Г. Зардес
19'
E. Finlay
33'
Д. Росеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Канзаc Сити
Замена
W. Bruin
️️️️
Д. Факундес
84'
81'
Замена
Т. Лайбольд
️️️️
Д. Шаллой
66'
Замена
F. GutiÃ©rrez
️️️️
Н. Радойя
Желтая карточка
Х. Касканте
59'
57'
Замена
Г. Кинда
️️️️
Э. Томми
53'
Желтая карточка
Д. Дэвис
Замена
М. Уррути
️️️️
Г. Зардес
46'
46'
Замена
Д. Расселл
️️️️
М. Ционис
Замена
Р. Редес
️️️️
С. Дриусси
43'
33'
ГОЛ! 2:1!
Д. Росеро
Пас отдал
Д. Шаллой
ГОЛ! 2:0!
E. Finlay
19'
ГОЛ! 1:0!
Г. Зардес
17'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
Д. Перейра
13'
8'
Желтая карточка
А. Фонтас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
33
Оуэн Вольф
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
77
Диего Факундес
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
54
R. Walter
ЦП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
17
Родни Редес
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
6
Гади Кинда
АП
9
Алан Пулидо
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
3-3-2-2
1
24
18
Касканте
12
33
Вольф
7
Перейра
13
9
Дриусси
17
Галлахер
9
Зардес
77
Факундес
3-3-4
22
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
8
Дэвис
54
27
Томми
20
Шаллой
10
Ционис
22
17
7
Перейра
20
Валенсия
20
Валенсия
7
Перейра
9
Дриусси
17
Редес
17
Редес
9
Дриусси
9
Зардес
37
Уррути
37
Уррути
9
Зардес
77
Факундес
29
29
77
Факундес
10
Ционис
77
Расселл
77
Расселл
10
Ционис
27
Томми
6
Кинда
6
Кинда
27
Томми
20
Шаллой
14
Лайбольд
14
Лайбольд
20
Шаллой
22
Радойя
13
13
22
Радойя
Остались в запасе
Остин
Канзаc Сити
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
6
Роберт Володер
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Остин - Канзаc Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Q2
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