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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Остин
Портленд - Остин: обзор матча 07 мая 2023
Портленд
07.05.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 16 тур
2 : 2
Завершен
Остин
33'
Д. Жупарич
71'
К. Браво
59'
Д. Галлахер
90+2'
W. Bruin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Остин
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
W. Bruin
Пас отдал
О. Вольф
Желтая карточка
Д. Жупарич
87'
84'
Замена
W. Bruin
️️️️
Г. Зардес
84'
Замена
М. Уррути
️️️️
Р. Редес
84'
Замена
E. Finlay
️️️️
А. Лундквист
Замена
Д. Асприлья
️️️️
К. Паредес
78'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Боли
78'
74'
Замена
N. Lima
️️️️
Х. Касканте
ГОЛ! 2:1!
К. Браво
71'
Замена
Й. Чара
️️️️
М. Лориа
60'
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Галлахер
Желтая карточка
К. Браво
56'
Желтая карточка
Ф. Боли
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Жупарич
Пас отдал
Эвандер
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
44
Марвин Лориа
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остин
1
Brad Stuver
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
7
Даниэль Перейра
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Родни Редес
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
9
Натан Фогаса
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Остин
20
Matt Bersano
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
13
Ethan Finlay
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
4-3-1-2
31
Ивачич
26
Браво
13
Жупарич
33
Мабиала
29
Москера
8
Паредес
21
Чара
10
Эвандер
10
Морено
9
Боли
44
Лориа
3-3-2-2
1
15
Вяйсянен
18
Касканте
21
Лундквист
7
Перейра
33
Вольф
4
Ринг
24
Ригони
17
Галлахер
9
Зардес
17
Редес
44
Лориа
8
Чара
8
Чара
44
Лориа
9
Боли
11
Незгода
11
Незгода
9
Боли
8
Паредес
27
Асприлья
27
Асприлья
8
Паредес
18
Касканте
24
24
18
Касканте
21
Лундквист
13
13
21
Лундквист
9
Зардес
29
29
9
Зардес
17
Редес
37
Уррути
37
Уррути
17
Редес
Остались в запасе
Портленд
Остин
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
20
Matt Bersano
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
9
Натан Фогаса
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Портленд - Остин
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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Портленд
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