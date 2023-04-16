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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Ванкувер Уайткепс
Остин - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 16 апреля 2023
Остин
16.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 11 тур
0 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Ванкувер Уайткепс
90'
+5
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Ахмед
Замена
S. Djeffal
️️️️
О. Вольф
84'
79'
Замена
К. Дажоме
️️️️
Р. Галд
Замена
Р. Редес
️️️️
Э. Ригони
73'
Замена
Г. Зардес
️️️️
М. Уррути
73'
69'
Замена
П. Вите
️️️️
С. Бечер
Желтая карточка
N. Lima
68'
Замена
E. Finlay
️️️️
Д. Факундес
55'
45'
Желтая карточка
А. Кубас
42'
Желтая карточка
Б. Уайт
Желтая карточка
С. Дриусси
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
24
Юлиан Грессель
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Родни Редес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
45
Педро Вите
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
2-3-3-2
1
15
Вяйсянен
24
4
Ринг
7
Перейра
33
Вольф
9
Дриусси
24
Ригони
17
Галлахер
77
Факундес
37
Уррути
3-3-1-3
1
4
Веселинович
14
20
Ахмед
33
Блэкмон
20
Кубас
91
Браун
24
Грессель
25
Галд
11
Бечер
24
Уайт
33
Вольф
22
22
33
Вольф
77
Факундес
13
13
77
Факундес
24
Ригони
17
Редес
17
Редес
24
Ригони
37
Уррути
9
Зардес
9
Зардес
37
Уррути
11
Бечер
45
Вите
45
Вите
11
Бечер
20
Ахмед
6
Берхальтер
6
Берхальтер
20
Ахмед
25
Галд
11
Дажоме
11
Дажоме
25
Галд
Остались в запасе
Остин
Ванкувер Уайткепс
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
12
Томас Хасал
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Остин - Ванкувер Уайткепс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Q2
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