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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Колорадо
Остин - Колорадо: обзор матча 26 марта 2023
Остин
26.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 7 тур
1 : 1
Завершен
Колорадо
5'
Д. Галлахер
85'
К. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Колорадо
88'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
К. Ронан
Замена
W. Bruin
️️️️
Г. Зардес
86'
+2
Замена
А. Лундквист
️️️️
E. Finlay
86'
85'
ГОЛ! 1:1!
К. Кабрал
Пас отдал
М. Барриос
68'
Замена
A. Markanich
️️️️
С. Николсон
68'
Замена
М. Барриос
️️️️
J. Lewis
Замена
Д. Факундес
️️️️
Э. Ригони
65'
64'
Желтая карточка
Б. Акоста
Замена
S. Djeffal
️️️️
Й. Валенсия
61'
59'
Желтая карточка
К. Бассетт
Желтая карточка
А. Ринг
53'
47'
Желтая карточка
А. Максе
ГОЛ! 1:0!
Д. Галлахер
Пас отдал
С. Дриусси
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
22
Max
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
7
Микаэль Барриос
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
2-1-2-3-2
1
23
Колманич
24
20
Валенсия
4
Ринг
13
9
Дриусси
24
Ригони
17
Галлахер
9
Зардес
7
Перейра
4-4-3
5
Абубакар
2
Максе
2
27
Уилсон
6
Акоста
17
Бассетт
25
Ронан
19
Николсон
14
22
23
Ярброу
13
21
Лундквист
21
Лундквист
13
20
Валенсия
22
22
20
Валенсия
9
Зардес
29
29
9
Зардес
24
Ригони
77
Факундес
77
Факундес
24
Ригони
19
Николсон
13
13
19
Николсон
25
Ронан
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
25
Ронан
14
7
Барриос
7
Барриос
14
Остались в запасе
Остин
Колорадо
20
Matt Bersano
ВР
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Остин - Колорадо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Q2
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