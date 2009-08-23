Артем Фомин - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Фомин
|Команда
|Атырау
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|77
|Имя
|Артем
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Фомин
|Команда
|Атырау
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|19
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2009
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|06.11.2009
|75' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|78'
|23.10.2009
|1' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|1:5
|Спартак М (мол) (Москва)
|17.10.2009
|82' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|03.10.2009
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|26.09.2009
|86' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Томь (мол) (Томск)
|18.09.2009
|Был в запасе
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.09.2009
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|44'
|29.08.2009
|55' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Рубин (мол) (Казань)
|23.08.2009
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|15.08.2009
|25' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:1
|07.08.2009
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|52'
|25.07.2009
|87' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:5
|Спартак М (мол) (Москва)
|18.07.2009
|84' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|10.07.2009
|80' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.06.2009
|72' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|6:0
|Химки (мол) (Химки)
|77'
|22.05.2009
|60' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|16.05.2009
|82' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|17.04.2009
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|10.04.2009
|72' -90'
|1:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|04.04.2009
|79' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|20.03.2009
|1' -73'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|14.03.2009
|76' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)