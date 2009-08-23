Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Артем Фомин - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Артем
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Фомин
    Команда Атырау
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июля 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак М (мол) 19 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2009 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Спартак М (мол) (Москва)
    06.11.2009 75' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:0 Спартак М (мол) (Москва)
    78'
    23.10.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 1:5 Спартак М (мол) (Москва)
    17.10.2009 82' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Локомотив (мол) (Москва)
    03.10.2009 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Спартак М (мол) (Москва)
    26.09.2009 86' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Томь (мол) (Томск)
    18.09.2009 Был в запасе Раменское (Раменское ) 2:1 Спартак М (мол) (Москва)
    12.09.2009 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:2 Спартак М (мол) (Москва)
    44'
    29.08.2009 55' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Рубин (мол) (Казань)
    23.08.2009 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 Спартак М (мол) (Москва)
    15.08.2009 25' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:1
    07.08.2009 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    52'
    25.07.2009 87' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:5 Спартак М (мол) (Москва)
    18.07.2009 84' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    10.07.2009 80' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Спартак М (мол) (Москва)
    12.06.2009 72' -90' Спартак М (мол) (Москва) 6:0 Химки (мол) (Химки)
    77'
    22.05.2009 60' -90' Спартак М (мол) (Москва) 5:0 Амкар (мол) (Пермь)
    16.05.2009 82' -90' Томь (мол) (Томск) 1:1 Спартак М (мол) (Москва)
    17.04.2009 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    10.04.2009 72' -90' 1:2 Спартак М (мол) (Москва)
    04.04.2009 79' -90' Спартак М (мол) (Москва) 5:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    20.03.2009 1' -73' Академия Кубань (Краснодар) 2:2 Спартак М (мол) (Москва)
    14.03.2009 76' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    • Читайте нас: 
    11