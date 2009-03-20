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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Спартак М (мол)
Кубань (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 20 марта 2009
Кубань (мол)
20.03.2009, пятница, 15:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 2 тур
2 : 2
Завершен
Спартак М (мол)
28'
К. Лагиевка
55'
Р. Баратов
3'
А. Малоян
10'
А. Малоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Спартак М (мол)
Вторая желтая
Е. Курдус
Желтая карточка
А. Малеев
Желтая карточка
А. Малоян
Желтая карточка
Е. Курдус
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Фомин
Замена
С. Поминов
️️️️
А. Винников
Замена
Д. Каюмов
️️️️
А. Зотов
Желтая карточка
А. Долженко
ГОЛ! 2:2!
Р. Баратов
Замена
А. Кабанов
️️️️
С. Воронов
Замена
Р. Баратов
️️️️
А. Галстян
Замена
А. Долженко
️️️️
М. Жавнерчик
Желтая карточка
М. Жавнерчик
Замена
Е. Курдус
️️️️
А. Сквернюк
Желтая карточка
Р. Бугаев
Желтая карточка
А. Кожевников
ГОЛ! 1:2!
К. Лагиевка
Желтая карточка
И. Квеквескири
15'
10'
ГОЛ! 0:2!
А. Малоян
ГОЛ! 0:1!
А. Малоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
0
Артуш Галстян
ЦП
39
Антон Винников
ЦП
0
Евгений Одинцов
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
0
Сергей Воронов
ЦФ
Спартак М (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Константин Кадеев
ЦЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
17
Артем Фомин
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Кубань (мол)
55
Сергей Поминов
ЦЗ
73
Евгений Курдус
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
4
Ренат Баратов
ЦФ
Спартак М (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
4-1-4-1
22
Пузин
8
Бугаев
5
Дмитренко
50
Лагиевка
15
Жавнерчик
33
Квеквескири
0
Галстян
0
Одинцов
23
Сквернюк
39
Винников
0
Воронов
3-2-2-3
1
Комиссаров
35
Гультяев
25
Кожевников
3
Кадеев
15
Маляка
21
Зотов
91
Яковлев
8
Малеев
9
Бажев
0
Малоян
17
Фомин
0
Воронов
42
Кабанов
42
Кабанов
0
Воронов
0
Галстян
4
Баратов
4
Баратов
0
Галстян
39
Винников
55
Поминов
55
Поминов
39
Винников
23
Сквернюк
73
Курдус
73
Курдус
23
Сквернюк
15
Жавнерчик
37
Долженко
37
Долженко
15
Жавнерчик
21
Зотов
7
Каюмов
7
Каюмов
21
Зотов
17
Фомин
7
Козлов
7
Козлов
17
Фомин
Остались в запасе
Кубань (мол)
Спартак М (мол)
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
26
Азамат Джиоев
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
26
Азамат Джиоев
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Кубань (мол) - Спартак М (мол)
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Куница
(Краснодар)
Стадион:
Труд
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