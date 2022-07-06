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€ 45 млн

Эдерсон - трансферы

Манчестер Юнайтед
7 июля 1999 (26)
#13 | Полузащитник
183 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
06.07.22 / 30.06.27
Салернитана
Аталанта
22,90 млн €
30.01.22 / 06.07.22
Коринтианс
Салернитана
6,50 млн €
08.03.21 / 29.01.22
Коринтианс
Форталеза
Аренда
21.02.20 / 30.01.22
Крузейро
Коринтианс
Свободный агент
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