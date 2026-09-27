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Бундеслига 2026/2027
Команды
Хоффенхайм
Фисник Аслани
Статистика
€ 35 млн
Фисник Аслани - статистика
Хоффенхайм
8 августа 2002 (24), Берлин
#11 | Нападающий
188 см
Косово
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
80' - 90'
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
3 : 1
20.09.2026
Хоффенхайм
80' - 90'
Лига Европы, 1 тур
ОФИ
2 : 0
17.09.2026
Хоффенхайм
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
2 : 1
12.09.2026
Штутгарт
83' - 90'
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Германия. Бундеслига 2025/2026
Германия. Кубок 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Германия. Бундеслига 2024/2025
Германия. Вторая Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Австрия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хоффенхайм
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
3 : 1
20.09.2026
Хоффенхайм
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
2 : 1
12.09.2026
Штутгарт
83' - 90'
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