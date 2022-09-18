Фисник Аслани - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Фисник
|Фамилия
|Аслани
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Фисник
|Фамилия
|Аслани
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|65' - 90'
|Хоффенхайм
|0:1
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|17.02.2023
|46' - 90'
|Аугсбург
|1:0
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|11.02.2023
|73' - 90'
|Хоффенхайм
|1:3
|Байер
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хоффенхайм
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|65' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:1
|Боруссия (Дортмунд)
|17.02.2023
|46' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|11.02.2023
|73' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:3
|Байер (Леверкузен)
|12.11.2022
|74' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|09.11.2022
|77' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|4:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|05.11.2022
|80' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:0
|Фрайбург (Фрайбург)