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    Фисник Аслани - статистика

    #44 | Нападающий
    Имя Фисник
    Фамилия Аслани
    Команда Хоффенхайм
    Состав Основной
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 августа 2002 (20 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 65' - 90' Хоффенхайм 0:1 Боруссия Германия. Бундеслига, 22 тур
    17.02.2023 46' - 90' Аугсбург 1:0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 21 тур
    11.02.2023 73' - 90' Хоффенхайм 1:3 Байер Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
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