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МЛС 2026
Команды
Реал Солт-Лейк
Морган Гилявоги
Статистика
€ 4,50 млн
Морган Гилявоги - статистика
Реал Солт-Лейк
10 марта 1998 (28)
#9 | Нападающий
188 см
Гвинея
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
27.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 89'
80'
46'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 78'
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
20.09.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
72'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 76'
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США. МЛС 2026
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Франция. Кубок 2022/2023
Кубок африканских наций 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Солт-Лейк
20
2
5
7
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
27.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 89'
80'
46'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
2 : 0
24.09.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 78'
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
20.09.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
72'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 76'
США. МЛС, 23 тур
Колорадо
1 : 0
30.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
61'
США. МЛС, 21 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 4
20.08.2026
Даллас
1' - 79'
50'
США. МЛС, 18 тур
Портленд
2 : 1
26.07.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 34'
18'
34'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
23.07.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 79'
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
17.05.2026
Колорадо
64' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
14.05.2026
Динамо Хьюстон
1' - 46'
США. МЛС, 12 тур
Даллас
3 : 1
10.05.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
85'
35'
США. МЛС, 11 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
02.05.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
27.04.2026
Реал Солт-Лейк
56' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
23.04.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Реал Солт-Лейк
4 : 2
19.04.2026
Сан-Диего
1' - 82'
45'
51'
США. МЛС, 6 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 1
04.04.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
88'
США. МЛС, 5 тур
Сан-Диего
2 : 2
23.03.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
85'
США. МЛС, 4 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
15.03.2026
Остин
1' - 90'
39'
США. МЛС, 3 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
08.03.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 81'
23'
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
01.03.2026
Сиэтл
72' - 90'
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