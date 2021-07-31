Херберт Пауль - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Херберт
|Фамилия
|Пауль
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ингольштадт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Херберт
|Фамилия
|Пауль
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ингольштадт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия К
|10
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2021
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|90'
|21.11.2021
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|06.11.2021
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|30.10.2021
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|23.10.2021
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|71'
|02.10.2021
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|25.09.2021
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|22'
|19.09.2021
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|12.09.2021
|88' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|31.07.2021
|1' -53'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|4:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|25.07.2021
|1' -89'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|89'