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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Аустрия К
Альтах - Аустрия К: обзор матча 25 сентября 2021
Альтах
25.09.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
0 : 4
Завершен
Аустрия К
39'
П. Ндиайе (АГ)
48'
Ф. Ридер
61'
М. Пинк
67'
М. Пинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Аустрия К
85'
Замена
Т. Мацеевски
️️️️
А. Тимосси-Андерссон
85'
Замена
Г. Аманда
️️️️
Ф. Ридер
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
S. Križman
81'
71'
Замена
F. Markelic
️️️️
П. Грайль
67'
ГОЛ! 0:4!
М. Пинк
61'
ГОЛ! 0:3!
М. Пинк
Пас отдал
Т. Шумахер
61'
Замена
P. Hutter
️️️️
Т. Гемичибаши
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
C. Bukta
60'
Замена
S. Mischitz
️️️️
Б. Дабанли
60'
48'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Ридер
Пас отдал
А. Тимосси-Андерссон
Замена
S. Križman
️️️️
B. Prokopic
46'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Н. Бишоф
46'
39'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Ндиайе
22'
Желтая карточка
Х. Пауль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
27
Ноа Бишоф
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
37
Носа Эдокполор
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
81
Тургай Гемичибаши
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
28
Херберт Пауль
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
18
Патрик Грайль
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
4
Феликс Штраус
ЦЗ
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
12
Sandi Križman
ЦФ
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
20
Тим Мацеевски
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
0
P. Hutter
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
3-3-4
16
18
Звишенбрюггер
5
Дабанли
34
Турнвальд
27
Бишоф
5
Ндиайе
27
Хаудум
9
Нухиу
0
37
Эдокполор
33
3-2-5
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
33
Шумахер
33
Ридер
81
Гемичибаши
21
Тимосси-Андерссон
32
Пинк
18
Грайль
24
Цветко
28
Пауль
5
Дабанли
14
14
5
Дабанли
16
Шрайнер
16
Шрайнер
33
20
Тартаротти
20
Тартаротти
33
27
Бишоф
29
Райтер
29
Райтер
27
Бишоф
0
12
12
0
21
Тимосси-Андерссон
20
Мацеевски
20
Мацеевски
21
Тимосси-Андерссон
81
Гемичибаши
0
0
81
Гемичибаши
18
Грайль
92
92
18
Грайль
33
Ридер
77
Аманда
77
Аманда
33
Ридер
Остались в запасе
Альтах
Аустрия К
39
Martin Kobras
ВР
4
Феликс Штраус
ЦЗ
1
Леннарт Мозер
ВР
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
Остались в запасе
39
Martin Kobras
ВР
4
Феликс Штраус
ЦЗ
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
Статистика матча Альтах - Аустрия К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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Альтах
Аустрия К
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
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2022.06.17 19:55
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«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
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