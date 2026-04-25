Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Алекс Бангура - статистика

Мидлсбро
13 июля 1999 (27)
#24 | Защитник
183 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидлсбро
13
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Мидлсбро
5 : 1
25.04.2026
Уотфорд
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Мидлсбро
1 : 0
22.04.2026
Шеффилд Уэнсдэй
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
19.04.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Суонси
2 : 2
06.04.2026
Мидлсбро
1' - 34'
12'
33'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Мидлсбро
1 : 2
03.04.2026
Миллуолл
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Блэкберн
0 : 0
21.03.2026
Мидлсбро
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Мидлсбро
4 : 0
04.01.2026
Саутгемптон
1' - 6'
5'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Дерби Каунти
1 : 0
01.01.2026
Мидлсбро
1' - 87'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Мидлсбро
0 : 1
29.12.2025
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Мидлсбро
0 : 0
26.12.2025
Блэкберн
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
2 : 0
20.12.2025
Мидлсбро
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Мидлсбро
3 : 1
13.12.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Чарльтон
1 : 2
09.12.2025
Мидлсбро
1' - 63'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Халл Сити
1 : 4
05.12.2025
Мидлсбро
1' - 68'
44'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Мидлсбро
2 : 1
29.11.2025
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Оксфорд
1 : 1
22.11.2025
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Мидлсбро
2 : 1
08.11.2025
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лестер
1 : 1
04.11.2025
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Мидлсбро
1 : 1
25.10.2025
Рексхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
22.10.2025
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Мидлсбро
2 : 1
17.10.2025
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Портсмут
1 : 0
04.10.2025
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Мидлсбро
0 : 0
30.09.2025
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Мидлсбро
2 : 1
19.09.2025
Вест Бромвич
Был в запасе
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
2
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+