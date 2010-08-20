|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|14
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2010
|79' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|86'
|19.11.2010
|67' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)
|12.11.2010
|68' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:2
|05.11.2010
|77' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:2
|Томь (мол) (Томск)
|30.10.2010
|79' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.10.2010
|78' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:3
|Томь (мол) (Томск)
|89' 90'
|15.10.2010
|76' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Раменское (Раменское )
|01.10.2010
|67' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|86'
|28.08.2010
|1' -46'
|Томь (мол) (Томск)
|2:2
|Динамо (мол) (Москва)
|20.08.2010
|84' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|01.05.2010
|60' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|23.04.2010
|76' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:2
|Томь (мол) (Томск)
|03.04.2010
|83' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|84'
|12.03.2010
|88' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)