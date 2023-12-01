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Марвин Эго
Статистика
Марвин Эго - статистика
Завершил карьеру
9 мая 1994 (32), Вена
#45 | Нападающий
188 см
Австрия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рандерс
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 17 тур
Рандерс
0 : 0
01.12.2023
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
0 : 1
26.11.2023
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.10.2023
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
1 : 0
01.10.2023
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
1 : 1
24.09.2023
Орхус
1' - 82'
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
1 : 2
17.09.2023
Рандерс
1' - 74'
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
3 : 1
03.09.2023
Рандерс
1' - 73'
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
1 : 0
25.08.2023
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 0
20.08.2023
Рандерс
66' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Рандерс
0 : 4
13.08.2023
Нордшелланд
79' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Копенгаген
4 : 0
05.08.2023
Рандерс
46' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
2 : 2
30.07.2023
Видовре
62' - 90'
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