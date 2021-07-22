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    Йоан Бай - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Йоан
    Фамилия Бай
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Родной город Аррас
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2021 1' -90' ЦСКА (София) 2:3 Рома (Рим)
    25.11.2021 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 2:0 ЦСКА (София)
    04.11.2021 Был в запасе Заря (Луганск) 2:0 ЦСКА (София)
    21.10.2021 Был в запасе ЦСКА (София) 0:1 Заря (Луганск)
    30.09.2021 1' -90' ЦСКА (София) 0:0 Буде-Глимт (Буде)
    16.09.2021 Был в запасе Рома (Рим) 5:1 ЦСКА (София)
    12.08.2021 Был в запасе Осиек (Осиек) 1:1 ЦСКА (София)
    05.08.2021 1' -89' ЦСКА (София) 4:2 Осиек (Осиек)
    29.07.2021 1' -120' Лиепая (Лиепая) 0:0
    (1:3)п    		 ЦСКА (София)
    22.07.2021 1' -89' ЦСКА (София) 0:0 Лиепая (Лиепая)
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