Йоан Бай - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Йоан
|Фамилия
|Бай
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аррас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Йоан
|Фамилия
|Бай
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аррас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|2:3
|Рома (Рим)
|25.11.2021
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|2:0
|ЦСКА (София)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:0
|ЦСКА (София)
|21.10.2021
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|0:1
|Заря (Луганск)
|30.09.2021
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|0:0
|Буде-Глимт (Буде)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|5:1
|ЦСКА (София)
|12.08.2021
|Был в запасе
|Осиек (Осиек)
|1:1
|ЦСКА (София)
|05.08.2021
|1' -89'
|ЦСКА (София)
|4:2
|Осиек (Осиек)
|29.07.2021
|1' -120'
|Лиепая (Лиепая)
|0:0
(1:3)п
|ЦСКА (София)
|22.07.2021
|1' -89'
|ЦСКА (София)
|0:0
|Лиепая (Лиепая)