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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рома - ЦСКА София
Рома - ЦСКА София: обзор матча 16 сентября 2021
Рома
16.09.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа C, 1 тур
5 : 1
Завершен
ЦСКА София
25'
Л. Пеллегрини
38'
С. Эль-Шаарави
62'
Л. Пеллегрини
82'
Д. Манчини
84'
Т. Абрахам
10'
Г. Кэри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - ЦСКА София
90'
Желтая карточка
Т. Лам
87'
Замена
А. Ахмедов
️️️️
К. Крастев
ГОЛ! 5:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Э. Шомуродов
84'
ГОЛ! 4:1!
Д. Манчини
Пас отдал
К. Смоллинг
82'
80'
Вторая желтая
Я. Вилдсхут
Замена
М. Кумбула
️️️️
Р. Калафьори
76'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Л. Пеллегрини
74'
74'
Замена
А. Дончев
️️️️
И. Турицов
67'
Желтая карточка
Я. Вилдсхут
ГОЛ! 3:1!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Р. Калафьори
62'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Г. Вильяр
58'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
А. Диавара
57'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Р. Карсдорп
46'
ГОЛ! 2:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Э. Шомуродов
38'
ГОЛ! 1:1!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Р. Карсдорп
25'
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кэри
Пас отдал
Я. Вилдсхут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
26
Калоян Крастев
ЦФ
30
Георги Йомов
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
10
Йоан Бай
ЦФ
10
Феде Варела
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Патрисиу
33
Калафьори
23
Манчини
6
Смоллинг
2
Карсдорп
24
Диавара
12
Вильяр
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
23
Перес
14
Шомуродов
3-2-3-2
1
Бусатто
3
Лам
2
Маттей
19
Турицов
25
Галабов
18
Мазику
10
Кэри
73
Мухар
13
Вилдсхут
30
Йомов
26
Крастев
33
Калафьори
3
Кумбула
3
Кумбула
33
Калафьори
2
Карсдорп
3
Ибаньес
3
Ибаньес
2
Карсдорп
24
Диавара
4
Кристанте
4
Кристанте
24
Диавара
12
Вильяр
17
Верету
17
Верету
12
Вильяр
7
Пеллегрини
18
Абрахам
18
Абрахам
7
Пеллегрини
26
Крастев
70
Ахмедов
70
Ахмедов
26
Крастев
19
Турицов
8
Дончев
8
Дончев
19
Турицов
Остались в запасе
Рома
ЦСКА София
22
Генрих Мхитарян
ЦП
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Димитар Евтимов
ВР
10
Йоан Бай
ЦФ
10
Феде Варела
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
10
Йоан Бай
ЦФ
10
Феде Варела
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Рома - ЦСКА София
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Информация о матче
Стадион:
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