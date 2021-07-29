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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лиепая - ЦСКА София
Лиепая - ЦСКА София: обзор матча 29 июля 2021
Лиепая
29.07.2021, четверг, 17:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
ЦСКА София
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лиепая - ЦСКА София
Пенальти не реализован!
S. Keita
ГОЛ!
Жеферсон
1:3
Пенальти не реализован!
V. Sabala
Пенальти не реализован!
А. Ахмедов
Пенальти не реализован!
Y. Tkachuk
ГОЛ!
Ж. Кайседо
1:2
ГОЛ!
М. Симич
1:1
ГОЛ!
Г. Кэри
0:1
111'
Желтая карточка
А. Юга
Замена
E. Tidenbergs
️️️️
H. Ukpa
109'
Желтая карточка
M. Ostojić
105'
+1
Замена
M. Ostojić
️️️️
M. Mirosavljev
91'
Желтая карточка
К. Карклинс
89'
87'
Замена
Жеферсон
️️️️
Х. Чатакович
Замена
О. Веретило
️️️️
V. Žuļevs
77'
74'
Замена
Г. Йомов
️️️️
Я. Вилдсхут
Желтая карточка
M. Mirosavljev
73'
Замена
К. Карклинс
️️️️
Д. Бага
68'
62'
Желтая карточка
Х. Чатакович
Желтая карточка
H. Ukpa
53'
23'
Желтая карточка
И. Турицов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиепая
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
33
S. Keita
ЦФ
26
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
2
Vadims Žuļevs
ЦФ
15
Yuriy Tkachuk
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
0
M. Mirosavljev
ЦФ
77
Dodo
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Йоан Бай
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Лиепая
24
Крисс Карклинс
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
6
Marquinhos Pedroso
ЦФ
1
Kaspars Ikstens
ЦФ
13
Luka Radotic
ЦФ
23
Daniils Hvoinickis
ЦФ
14
E. Tidenbergs
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
40
Miloš Ostojić
ЦФ
20
Cristian Damian Torres
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Жеферсон
ЦЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
30
Георги Йомов
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
36
Radoslav Zhivkov
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
1-2-5
1
Звиедрис
55
Симич
27
Березкин
25
Бага
15
77
0
28
2
4-3-3
1
Бусатто
19
Турицов
2
Маттей
60
Антов
18
Мазику
22
Юга
10
Кэри
13
Вилдсхут
9
Кайседо
7
Чатакович
10
Бай
25
Бага
24
Карклинс
24
Карклинс
25
Бага
2
20
Веретило
20
Веретило
2
28
14
14
28
0
40
40
0
7
Чатакович
3
Жеферсон
3
Жеферсон
7
Чатакович
13
Вилдсхут
30
Йомов
30
Йомов
13
Вилдсхут
Остались в запасе
Лиепая
ЦСКА София
6
Marquinhos Pedroso
ЦФ
1
Kaspars Ikstens
ЦФ
13
Luka Radotic
ЦФ
23
Daniils Hvoinickis
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
20
Cristian Damian Torres
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
8
Асен Дончев
ЦФ
36
Radoslav Zhivkov
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
6
Marquinhos Pedroso
ЦФ
1
Kaspars Ikstens
ЦФ
13
Luka Radotic
ЦФ
23
Daniils Hvoinickis
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
20
Cristian Damian Torres
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
8
Асен Дончев
ЦФ
36
Radoslav Zhivkov
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Лиепая - ЦСКА София
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Гробиня
1 : 2
08.11.2026
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Лиепая
3 : 3
01.11.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Лиепая
0 : 0
24.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Лиепая
3 : 0
18.10.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Лиепая
2 : 3
12.10.2026
Ауда
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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