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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЦСКА София - Лиепая
ЦСКА София - Лиепая: обзор матча 22 июля 2021
ЦСКА София
22.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Лиепая
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА София - Лиепая
89'
Замена
О. Веретило
️️️️
V. Žuļevs
Желтая карточка
Г. Кэри
86'
85'
Замена
M. Ostojić
️️️️
Y. Tkachuk
Замена
Х. Чатакович
️️️️
Я. Вилдсхут
72'
71'
Замена
К. Карклинс
️️️️
Д. Бага
70'
Замена
V. Sabala
️️️️
M. Mirosavljev
60'
Желтая карточка
Y. Tkachuk
Замена
А. Ахмедов
️️️️
Ж. Кайседо
59'
45'
Желтая карточка
М. Симич
18'
Желтая карточка
D.
Замена
П. Галабов
️️️️
В. Антов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
10
Йоан Бай
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Лиепая
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
26
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
2
Vadims Žuļevs
ЦФ
15
Yuriy Tkachuk
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
0
M. Mirosavljev
ЦФ
77
Dodo
ЦФ
33
S. Keita
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
30
Георги Йомов
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
36
Radoslav Zhivkov
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
Лиепая
24
Крисс Карклинс
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
6
Marquinhos Pedroso
ЦФ
13
Luka Radotic
ЦФ
14
E. Tidenbergs
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
40
Miloš Ostojić
ЦФ
20
Cristian Damian Torres
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
23
Daniils Hvoinickis
ЦФ
1
Kaspars Ikstens
ЦФ
3-2-3-2
1
Бусатто
3
Жеферсон
60
Антов
2
Маттей
18
Мазику
19
Турицов
22
Юга
13
Вилдсхут
10
Кэри
9
Кайседо
10
Бай
1-2-5
1
Звиедрис
55
Симич
25
Бага
27
Березкин
15
33
77
0
28
60
Антов
25
Галабов
25
Галабов
60
Антов
13
Вилдсхут
7
Чатакович
7
Чатакович
13
Вилдсхут
9
Кайседо
70
Ахмедов
70
Ахмедов
9
Кайседо
25
Бага
24
Карклинс
24
Карклинс
25
Бага
2
20
Веретило
20
Веретило
2
15
40
40
15
0
10
10
0
Остались в запасе
ЦСКА София
Лиепая
25
Димитар Евтимов
ВР
30
Георги Йомов
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
36
Radoslav Zhivkov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
9
Давис Икаунекс
ЦП
6
Marquinhos Pedroso
ЦФ
13
Luka Radotic
ЦФ
14
E. Tidenbergs
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
20
Cristian Damian Torres
ЦФ
23
Daniils Hvoinickis
ЦФ
1
Kaspars Ikstens
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
30
Георги Йомов
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
36
Radoslav Zhivkov
ЦФ
Остались в запасе
9
Давис Икаунекс
ЦП
6
Marquinhos Pedroso
ЦФ
13
Luka Radotic
ЦФ
14
E. Tidenbergs
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
20
Cristian Damian Torres
ЦФ
23
Daniils Hvoinickis
ЦФ
1
Kaspars Ikstens
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Курро Торрес
Статистика матча ЦСКА София - Лиепая
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лиепая
Латвия. Высшая лига, 36 тур
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1 : 2
08.11.2026
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Латвия. Высшая лига, 35 тур
Лиепая
3 : 3
01.11.2026
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Латвия. Высшая лига, 34 тур
Лиепая
0 : 0
24.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Лиепая
3 : 0
18.10.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 32 тур
Лиепая
2 : 3
12.10.2026
Ауда
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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