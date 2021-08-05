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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЦСКА София - Осиек
ЦСКА София - Осиек: обзор матча 05 августа 2021
ЦСКА София
05.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
4 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Осиек
30'
Б. Мазику
39'
Г. Кэри
42'
Ж. Кайседо
74'
Г. Йомов
41'
М. Скорич
90+3'
В. Антов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА София - Осиек
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
В. Антов
82'
Замена
A. Mance
️️️️
V. Jugović
ГОЛ! 4:1!
Г. Йомов
Пас отдал
Ж. Кайседо
74'
74'
Замена
А. Хирош
️️️️
М. Жапер
Замена
Х. Чатакович
️️️️
Я. Вилдсхут
71'
60'
Замена
M. Topčagić
️️️️
Р. Миерес
60'
Замена
П. Бочкай
️️️️
И. Фиолич
59'
Замена
M. Pilj
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
ГОЛ! 3:1!
Ж. Кайседо
Пас отдал
Г. Йомов
42'
41'
ГОЛ! 2:1!
М. Скорич
Пас отдал
И. Фиолич
ГОЛ! 2:0!
Г. Кэри
Пас отдал
И. Турицов
39'
30'
Желтая карточка
М. Жапер
ГОЛ! 1:0!
Б. Мазику
Пас отдал
А. Юга
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Йоан Бай
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Осиек
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
5
Миле Скорич
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
39
Дамьян Богар
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
22
Даниэль Лончар
ЦФ
13
Рамон Миерес
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
1
Ивица Ивушич
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
6
Junior Nzila
ЦП
19
Mitko Mitkov
ЦП
30
Георги Йомов
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
17
Bismark Charles Sie
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
9
Antonio Mance
ЦФ
9
Mihret Topčagić
ЦФ
7
Шиме Гржан
ЦФ
30
Marin Pilj
ЦФ
12
Петар Бочкай
ЦФ
12
Амер Хирош
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
3-2-3-2
1
Бусатто
3
Жеферсон
2
Маттей
60
Антов
18
Мазику
19
Турицов
22
Юга
10
Кэри
13
Вилдсхут
9
Кайседо
10
Бай
3-1-2-1-4
11
5
Скорич
4
Юрчевич
6
Жапер
39
Богар
17
Фиолич
30
Кляйнхайзлер
1
Ивушич
7
13
Миерес
22
Лончар
13
Вилдсхут
7
Чатакович
7
Чатакович
13
Вилдсхут
7
9
9
7
13
Миерес
9
9
13
Миерес
30
Кляйнхайзлер
30
30
30
Кляйнхайзлер
17
Фиолич
12
Бочкай
12
Бочкай
17
Фиолич
6
Жапер
12
Хирош
12
Хирош
6
Жапер
Остались в запасе
ЦСКА София
Осиек
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
6
Junior Nzila
ЦП
19
Mitko Mitkov
ЦП
30
Георги Йомов
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
17
Bismark Charles Sie
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
31
Марко Маленица
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
7
Шиме Гржан
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
6
Junior Nzila
ЦП
19
Mitko Mitkov
ЦП
30
Георги Йомов
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
17
Bismark Charles Sie
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Маленица
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
7
Шиме Гржан
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча ЦСКА София - Осиек
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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