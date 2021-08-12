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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Осиек - ЦСКА София
Осиек - ЦСКА София: обзор матча 12 августа 2021
Осиек
12.08.2021, четверг, 22:15
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 4
Завершен
ЦСКА София
45'
М. Скорич
33'
Г. Кэри
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Осиек - ЦСКА София
Красная карточка
Д. Лончар
86'
84'
Желтая карточка
А. Юга
Желтая карточка
М. Скорич
84'
83'
Желтая карточка
И. Турицов
79'
Замена
П. Галабов
️️️️
Я. Вилдсхут
Замена
М. Ндокит
️️️️
M. Milos
78'
Замена
М. Даку
️️️️
Е. Чеберко
78'
77'
Желтая карточка
Я. Вилдсхут
76'
Желтая карточка
Жеферсон
Замена
Д. Богар
️️️️
A. Mance
66'
Замена
А. Хирош
️️️️
Д. Неясмич
66'
54'
Желтая карточка
Г. Бусатто
Желтая карточка
Р. Миерес
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Скорич
45'
33'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кэри
Пас отдал
Я. Вилдсхут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
11
Mato Milos
ЦЗ
5
Миле Скорич
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
6
Дарко Неясмич
ОП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
1
Ивица Ивушич
ЦФ
22
Даниэль Лончар
ЦФ
12
Петар Бочкай
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
13
Рамон Миерес
ЦФ
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
9
Жорди Кайседо
ЦФ
30
Георги Йомов
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
12
Амер Хирош
ЦФ
30
Marin Pilj
ЦФ
7
Шиме Гржан
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
6
Junior Nzila
ЦП
10
Йоан Бай
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
17
Bismark Charles Sie
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
3-2-1-5
11
5
Скорич
23
Чеберко
6
Жапер
6
Неясмич
30
Кляйнхайзлер
22
Лончар
13
Миерес
9
12
Бочкай
1
Ивушич
3-2-3-2
1
Бусатто
2
Маттей
60
Антов
3
Жеферсон
19
Турицов
18
Мазику
22
Юга
10
Кэри
13
Вилдсхут
30
Йомов
9
Кайседо
9
39
Богар
39
Богар
9
23
Чеберко
19
Даку
19
Даку
23
Чеберко
11
20
Ндокит
20
Ндокит
11
6
Неясмич
12
Хирош
12
Хирош
6
Неясмич
13
Вилдсхут
25
Галабов
25
Галабов
13
Вилдсхут
Остались в запасе
Осиек
ЦСКА София
31
Марко Маленица
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
27
Ален Гргич
ЦФ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
30
Marin Pilj
ЦФ
7
Шиме Гржан
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
6
Junior Nzila
ЦП
10
Йоан Бай
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
17
Bismark Charles Sie
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
31
Марко Маленица
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
27
Ален Гргич
ЦФ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
30
Marin Pilj
ЦФ
7
Шиме Гржан
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
6
Junior Nzila
ЦП
10
Йоан Бай
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
17
Bismark Charles Sie
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Осиек - ЦСКА София
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
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1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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