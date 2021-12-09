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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЦСКА София - Рома
ЦСКА София - Рома: обзор матча 09 декабря 2021
ЦСКА София
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа C, 6 тур
2 : 3
Завершен
Рома
75'
Х. Чатакович
90+3'
Я. Вилдсхут
15'
Т. Абрахам
34'
Б. Майорал
53'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Рома
ГОЛ! 2:3!
Я. Вилдсхут
Пас отдал
Б. Мазику
90'
+3
Замена
Б. Чарльз
️️️️
Й. Бай
90'
+3
85'
Замена
Э. Дарбо
️️️️
Н. Дзаньоло
ГОЛ! 1:3!
Х. Чатакович
75'
Желтая карточка
Жеферсон
71'
67'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Б. Майорал
67'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Т. Абрахам
Замена
Х. Чатакович
️️️️
Т. Вион
63'
Замена
К. Крастев
️️️️
Ж. Кайседо
63'
61'
Желтая карточка
М. Кумбула
56'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Э. Бове
53'
ГОЛ! 0:3!
Т. Абрахам
Пас отдал
Р. Карсдорп
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
Г. Йомов
46'
Желтая карточка
Т. Вион
45'
34'
ГОЛ! 0:2!
Б. Майорал
Пас отдал
М. Винья
32'
Желтая карточка
Д. Манчини
24'
Желтая карточка
Э. Бове
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Р. Карсдорп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
10
Йоан Бай
ЦФ
30
Георги Йомов
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
7
Хамза Чатакович
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
17
Бисмарк Чарльз
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
16
Филиппо Трипи
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-2-2-3
1
Бусатто
2
Маттей
25
Галабов
3
Жеферсон
18
Мазику
3
Лам
73
Мухар
15
Вион
9
Кайседо
30
Йомов
10
Бай
3-2-3-2
13
Фузато
23
Манчини
3
Кумбула
3
Ибаньес
2
Карсдорп
6
Винья
4
Кристанте
17
Верету
8
Бове
9
Майорал
18
Абрахам
15
Вион
7
Чатакович
7
Чатакович
15
Вион
30
Йомов
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
30
Йомов
9
Кайседо
26
Крастев
26
Крастев
9
Кайседо
10
Бай
17
Чарльз
17
Чарльз
10
Бай
8
Бове
12
Вильяр
12
Вильяр
8
Бове
18
Абрахам
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
18
Абрахам
9
Майорал
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Майорал
Дзаньоло
5
Дарбо
5
Дарбо
Дзаньоло
Остались в запасе
ЦСКА София
Рома
8
Асен Дончев
ПЗ
25
Димитар Евтимов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
Главный тренер
Стойчо Младенов
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
8
Асен Дончев
ПЗ
25
Димитар Евтимов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
Главный тренер
Стойчо Младенов
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча ЦСКА София - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
1 : 1
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Ник Уолш
Стадион:
Васил Левски
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