Дэвид Браун - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Браун
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порт-Морсби
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Браун
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порт-Морсби
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|10
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|27.10.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Рома (Рим)
|13.10.2022
|1' -47'
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|34'
|06.10.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|15.09.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|08.09.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|25.08.2022
|1' -78'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:1
|ХИК (Хельсинки)
|18.08.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|80'
|11.08.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|90'
|04.08.2022
|1' -53'
|Марибор (Марибор)
|0:2
|ХИК (Хельсинки)
|47' 37'