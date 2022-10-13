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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - ХИК
Лудогорец - ХИК: обзор матча 13 октября 2022
Лудогорец
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
2 : 0
Завершен
ХИК
39'
Д. Гроппер
64'
Рик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - ХИК
90'
+3
Красная карточка
Ю. Райтала
Замена
Нонато
️️️️
Я. Пиотровски
86'
Замена
С. Делев
️️️️
Б. Текпетей
86'
83'
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
П. Наресси
️️️️
Шоу
78'
74'
Желтая карточка
К. Терхо
70'
Замена
Э. Олусанья
️️️️
С. Хостикка
70'
Замена
А. Танака
️️️️
Л. Лингман
Замена
И. Тиаго
️️️️
М. Тиссера
66'
ГОЛ! 2:0!
Рик
Пас отдал
Б. Текпетей
64'
58'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
С. Вяяняйнен
58'
Замена
К. Терхо
️️️️
П. Сойри
55'
Желтая карточка
Ю. Райтала
47'
Замена
М. Пелтола
️️️️
Д. Браун
Желтая карточка
Сисиньо
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Д. Гроппер
Пас отдал
Рик
39'
34'
Желтая карточка
Д. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Шоу
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
80
Каули
АП
37
Рик
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
ХИК
23
Конор Азар
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
16
Нонато
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
ХИК
30
Якоб Таннандер
ВР
2
Матти Пелтола
ОП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
17
Каспер Терхо
ПВ
25
Боян Радулович
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Падт
3
Недялков
14
Гроппер
24
Вердон
40
Сисиньо
14
Шоу
24
Пиотровски
37
Рик
80
Каули
37
Текпетей
17
Тиссера
3-4-1-2
23
Азар
27
Хосконен
5
Тенхо
22
Райтала
6
Вяяняйнен
10
Лингман
23
Сойри
56
Хетемай
24
Браун
27
Абубакари
7
Хостикка
24
Пиотровски
16
Нонато
16
Нонато
24
Пиотровски
17
Тиссера
9
Тиаго
9
Тиаго
17
Тиссера
14
Шоу
6
Наресси
6
Наресси
14
Шоу
37
Текпетей
7
Делев
7
Делев
37
Текпетей
24
Браун
2
Пелтола
2
Пелтола
24
Браун
6
Вяяняйнен
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
6
Вяяняйнен
10
Лингман
37
Танака
37
Танака
10
Лингман
23
Сойри
17
Терхо
17
Терхо
23
Сойри
7
Хостикка
21
Олусанья
21
Олусанья
7
Хостикка
Остались в запасе
Лудогорец
ХИК
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
30
Якоб Таннандер
ВР
17
Мануэль Мартич
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
25
Боян Радулович
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Остались в запасе
30
Якоб Таннандер
ВР
17
Мануэль Мартич
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
25
Боян Радулович
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Тони Коскела
Статистика матча Лудогорец - ХИК
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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