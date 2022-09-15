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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - ХИК
Рома - ХИК: обзор матча 15 сентября 2022
Рома
15.09.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 2 тур
3 : 0
Завершен
ХИК
47'
П. Дибала
49'
Л. Пеллегрини
68'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - ХИК
87'
Желтая карточка
А. Хальме
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Н. Дзаньоло
75'
69'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
Л. Лингман
Замена
Э. Бове
️️️️
Л. Пеллегрини
69'
ГОЛ! 3:0!
А. Белотти
Пас отдал
Н. Дзаньоло
68'
66'
Замена
Э. Олусанья
️️️️
П. Сойри
Замена
М. Камара
️️️️
Б. Кристанте
64'
Желтая карточка
Б. Кристанте
60'
ГОЛ! 2:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Н. Дзаньоло
49'
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
Л. Пеллегрини
47'
46'
Замена
А. Хальме
️️️️
П. Хетемай
46'
Замена
П. Араюри
️️️️
А. Хосконен
Замена
П. Дибала
️️️️
М. Винья
46'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Р. Ибаньес
46'
29'
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
Р. Ибаньес
25'
23'
Замена
М. Пелтола
️️️️
С. Хостикка
15'
Красная карточка
М. Тенхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ХИК
23
Конор Азар
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
ХИК
79
Матиас Ниемела
ВР
30
Якоб Таннандер
ВР
14
Мурило
ЛЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
37
Атому Танака
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
17
Каспер Терхо
ПВ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
6
Винья
23
Манчини
3
Ибаньес
37
Спинаццола
18
Матич
2
Карсдорп
4
Кристанте
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
11
Белотти
3-4-1-2
23
Азар
5
Тенхо
27
Хосконен
22
Райтала
10
Лингман
56
Хетемай
23
Сойри
6
Вяяняйнен
24
Браун
27
Абубакари
7
Хостикка
3
Ибаньес
6
Смоллинг
6
Смоллинг
3
Ибаньес
7
Пеллегрини
8
Бове
8
Бове
7
Пеллегрини
4
Кристанте
2
Камара
2
Камара
4
Кристанте
6
Винья
21
Дибала
21
Дибала
6
Винья
10
Дзаньоло
18
Абрахам
18
Абрахам
10
Дзаньоло
27
Хосконен
2
Араюри
2
Араюри
27
Хосконен
56
Хетемай
6
Хальме
6
Хальме
56
Хетемай
7
Хостикка
2
Пелтола
2
Пелтола
7
Хостикка
10
Лингман
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
10
Лингман
23
Сойри
21
Олусанья
21
Олусанья
23
Сойри
Остались в запасе
Рома
ХИК
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
79
Матиас Ниемела
ВР
30
Якоб Таннандер
ВР
14
Мурило
ЛЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Тони Коскела
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
79
Матиас Ниемела
ВР
30
Якоб Таннандер
ВР
14
Мурило
ЛЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Тони Коскела
Статистика матча Рома - ХИК
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Стадион:
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ХИК
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