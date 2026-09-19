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Италия. Серия B
Команды
Катанцаро
Н'Дри Филипп Коффи
Статистика
€ 400 тыс
Н'Дри Филипп Коффи - статистика
Катанцаро
9 марта 2002 (24), Абиджан
#19 | Нападающий
187 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Сампдория
2 : 1
19.09.2026
Катанцаро
1' - 70'
66'
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
1 : 0
12.09.2026
Каррарезе
67' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Зюйдтироль
2 : 0
05.09.2026
Катанцаро
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия В 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Франция. Кубок 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катанцаро
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Сампдория
2 : 1
19.09.2026
Катанцаро
1' - 70'
66'
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
1 : 0
12.09.2026
Каррарезе
67' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Зюйдтироль
2 : 0
05.09.2026
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Пиза
2 : 1
30.08.2026
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Виченца
3 : 2
21.08.2026
Катанцаро
1' - 82'
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