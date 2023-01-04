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    Агустин Альварес - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Агустин
    Фамилия Альварес
    Команда Сассуоло
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 мая 2001 (21 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 8,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 82' - 90' Сассуоло 3:2 Кремонезе Италия. Серия А, 25 тур
    25.02.2023 Был в запасе Лечче 0:1 Сассуоло Италия. Серия А, 24 тур
    17.02.2023 85' - 90' Сассуоло 0:2 Наполи Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 18 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 82' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:2 Кремонезе (Кремона)
    25.02.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    17.02.2023 85' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Наполи (Неаполь)
    12.02.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    04.02.2023 77' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    29.01.2023 76' -90' Милан (Милан) 2:5 Сассуоло (Сассуоло)
    22.01.2023 79' -90' Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    15.01.2023 1' -54' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Лацио (Рим)
    07.01.2023 69' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    04.01.2023 81' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    12.11.2022 54' -90' Болонья (Болонья) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.11.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Рома (Рим)
    05.11.2022 72' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    29.10.2022 65' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    24.10.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Верона (Верона)
    15.10.2022 79' -90' Аталанта (Бергамо) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    08.10.2022 82' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Интер (Милан)
    02.10.2022 46' -90' Сассуоло (Сассуоло) 5:0 Салернитана (Салернитана)
    53'
    17.09.2022 86' -90' Торино (Турин) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    90'
    11.09.2022 90' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    04.09.2022 82' -90' Кремонезе (Кремона) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.08.2022 84' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Милан (Милан)
    90'
    27.08.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    20.08.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Лечче (Лечче)
    15.08.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
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