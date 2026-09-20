Статистика по турнирам

Аргентина. Примера 2026 Италия. Серия В 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Испания. Кубок 2024/2025 Испания. Сегунда 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022