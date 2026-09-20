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Аргентина. Примера
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Тальерес де Кордоба
Агустин Альварес
Статистика
€ 2 млн
Агустин Альварес - статистика
Тальерес де Кордоба
19 мая 2001 (25)
#9 | Нападающий
180 см
Уругвай
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Институто
3 : 1
20.09.2026
Тальерес де Кордоба
1' - 45'
45'
Аргентина. Примера, 9 тур
Тальерес де Кордоба
2 : 1
13.09.2026
Унион Санта-Фе
1' - 90'
39'
75'
Аргентина. Примера, 8 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
06.09.2026
Тальерес де Кордоба
1' - 68'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Италия. Серия В 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монца
25
4
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, Переходные матчи
Монца
0 : 2
29.05.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, Финал
Катанцаро
0 : 2
24.05.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 1/2 финала
Монца
2 : 1
19.05.2026
Юве Стабиа
77' - 90'
Италия. Серия В, 1/2 финала
Юве Стабиа
2 : 2
16.05.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 38 тур
Монца
2 : 2
08.05.2026
Эмполи
60' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Мантова
3 : 2
01.05.2026
Монца
74' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Монца
1 : 0
24.04.2026
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Сампдория
0 : 3
17.04.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Монца
2 : 0
11.04.2026
Бари
83' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Катанцаро
1 : 1
06.04.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Реджана 1919
0 : 0
17.03.2026
Монца
65' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Монца
3 : 0
14.03.2026
Палермо
86' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Специя
4 : 2
07.03.2026
Монца
76' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Чезена
1 : 3
03.03.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Монца
2 : 0
27.02.2026
Виртус Энтелла
74' - 90'
90'
Италия. Серия В, 26 тур
Каррарезе
0 : 1
21.02.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Монца
2 : 1
15.02.2026
Юве Стабиа
1' - 61'
Италия. Серия В, 24 тур
Зюйдтироль
0 : 0
11.02.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Монца
2 : 1
08.02.2026
Авеллино
75' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Падова
1 : 2
01.02.2026
Монца
84' - 90'
87'
Италия. Серия В, 21 тур
Монца
3 : 0
24.01.2026
Пескара
1' - 68'
Италия. Серия В, 20 тур
Монца
2 : 2
17.01.2026
Фрозиноне
89' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
10.01.2026
Монца
62' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Модена
1 : 2
26.12.2025
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Монца
4 : 1
20.12.2025
Каррарезе
68' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Венеция
2 : 0
13.12.2025
Монца
1' - 63'
Италия. Серия В, 15 тур
Монца
1 : 1
08.12.2025
Зюйдтироль
80' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Юве Стабиа
2 : 2
30.11.2025
Монца
1' - 61'
Италия. Серия В, 13 тур
Монца
1 : 0
23.11.2025
Чезена
1' - 69'
Италия. Серия В, 7 тур
Монца
2 : 1
04.10.2025
Катанцаро
1' - 76'
37'
Италия. Серия В, 6 тур
Эмполи
1 : 1
01.10.2025
Монца
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Монца
0 : 1
27.09.2025
Падова
1' - 66'
Италия. Серия В, 4 тур
Монца
1 : 0
20.09.2025
Сампдория
1' - 77'
59'
Италия. Серия В, 3 тур
Авеллино
2 : 1
12.09.2025
Монца
66' - 90'
90'
Италия. Серия В, 2 тур
Бари
1 : 1
31.08.2025
Монца
66' - 90'
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