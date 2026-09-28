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Польша. Экстракласса
Команды
Лех
Патрик Валемарк
Статистика
€ 2,50 млн
Патрик Валемарк - статистика
Лех
14 октября 2001 (24)
#10 | Нападающий
184 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
1' - 80'
72'
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
77' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Кристал Пэлас
4 : 0
17.09.2026
Лех
1' - 70'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
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Лига Европы 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лех
5
4
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Кристал Пэлас
4 : 0
17.09.2026
Лех
1' - 70'
Лига Европы, 4 раунд
Тун
2 : 2
27.08.2026
Лех
26' - 90'
68'
53'
Лига Европы, 4 раунд
Лех
7 : 0
20.08.2026
Тун
1' - 37'
10, 25'
Лига Европы, 3 раунд
КИ Клаксвик
0 : 5
14.08.2026
Лех
1' - 90'
90'
89'
Лига Европы, 3 раунд
Лех
1 : 0
06.08.2026
КИ Клаксвик
1' - 90'
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