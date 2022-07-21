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    Вито Хаммершой-Мистрати - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Вито
    Фамилия Хаммершой-Мистрати
    Команда ЧФР Клуж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июня 1992 (30 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 550
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Балкани (Сува Река)
    27.10.2022 Был в запасе Сивасспор (Сивас) 3:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    06.10.2022 Был в запасе Славия (Прага) 0:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    15.09.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 0:1 Сивасспор (Сивас)
    08.09.2022 1' -46' Балкани (Сува Река) 1:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    25.08.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Марибор (Марибор)
    18.08.2022 Был в запасе Марибор (Марибор) 0:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    11.08.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    27.07.2022 Был в запасе Интер (Эскальдес) 1:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    21.07.2022 68' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 3:0 Интер (Эскальдес)
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