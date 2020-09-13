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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Эльфсборг
Пер Фрик
Статистика
€ 175 тыс
Пер Фрик - статистика
Эльфсборг
14 апреля 1992 (34)
#17 | Нападающий
182 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Эльфсборг
1 : 0
13.09.2026
Кальмар
88' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Лига Европы 2024/2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльфсборг
9
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Тоттенхэм
3 : 0
30.01.2025
Эльфсборг
81' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Эльфсборг
1 : 0
23.01.2025
Ницца
84' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Эльфсборг
1 : 0
03.10.2024
Рома
86' - 90'
Лига Европы, 1 тур
АЗ Алкмаар
3 : 2
25.09.2024
Эльфсборг
78' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Мольде
0 : 1
22.08.2024
Эльфсборг
62' - 77'
Лига Европы, 3 раунд
Эльфсборг
2 : 0
15.08.2024
Риека
1' - 67'
Лига Европы, 3 раунд
Риека
1 : 1
08.08.2024
Эльфсборг
46' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Эльфсборг
2 : 0
01.08.2024
Шериф
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 1
25.07.2024
Эльфсборг
77' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Пафос
2 : 5
18.07.2024
Эльфсборг
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Эльфсборг
3 : 0
11.07.2024
Пафос
65' - 90'
82'
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