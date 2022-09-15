Билал Браими - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Билал
|Фамилия
|Браими
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 2000 (22 года)
|Рост
|183
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€ 4,00
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|Имя
|Билал
|Фамилия
|Браими
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 марта 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|69' - 90'
|Ницца
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|81' - 90'
|Монако
|0:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|66' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|10.02.2023
|66' - 90'
|Ницца
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 23 тур
|69' 90'
|05.02.2023
|66' - 90'
|Марсель
|1:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 22 тур
|85'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -75'
|Кельн (Кельн)
|2:2
|Ницца (Ницца)
|43'
|27.10.2022
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Партизан (Белград)
|13.10.2022
|80' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|15.09.2022
|85' -90'
|Партизан (Белград)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|25.08.2022
|90' -125'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|18.08.2022
|64' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|73'