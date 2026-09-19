Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига 1 2025/2026
Команды
Ле Ман
Билал Браими
Статистика
€ 1 млн
Билал Браими - статистика
Ле Ман
14 марта 2000 (26), Париж
#7 | Нападающий
183 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
2 : 1
19.09.2026
Лорьян
85' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ле Ман
2 : 2
13.09.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
70' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Бразилия. Серия А 2025
Португалия. Примейра 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ле Ман
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
2 : 1
19.09.2026
Лорьян
85' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ле Ман
2 : 2
13.09.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
70' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
3 : 2
30.08.2026
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ле Ман
2 : 2
22.08.2026
Брест
72' - 90'
Главные новости
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
1
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
2
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
14
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
4
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
9
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
1
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+