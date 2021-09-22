Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Elikia Mbinga - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Elikia Mbinga
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зволле 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:1 Утрехт (Утрехт)
    30.04.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 3:0 Зволле (Зволле)
    22.01.2022 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 0:1 Зволле (Зволле)
    14.01.2022 81' -90' Зволле (Зволле) 2:0 Виллем II (Тилбург)
    21.12.2021 68' -90' Витесс (Арнем) 1:0 Зволле (Зволле)
    18.12.2021 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:3 Твенте (Энсхеде)
    11.12.2021 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    03.12.2021 81' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Зволле (Зволле)
    21.11.2021 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Зволле (Зволле)
    22.09.2021 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:1 Спарта (Роттердам)
    • Читайте нас: 
    11