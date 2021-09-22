|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зволле
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Утрехт (Утрехт)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|3:0
|Зволле (Зволле)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|0:1
|Зволле (Зволле)
|14.01.2022
|81' -90'
|Зволле (Зволле)
|2:0
|Виллем II (Тилбург)
|21.12.2021
|68' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:3
|Твенте (Энсхеде)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|03.12.2021
|81' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Зволле (Зволле)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Зволле (Зволле)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Спарта (Роттердам)