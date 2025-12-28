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Манчестер Юнайтед
Беньямин Шешко
Новости
€ 75 млн
Беньямин Шешко - новости
Манчестер Юнайтед
31 мая 2003 (23)
#30 | Нападающий
194 см
Словения
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Новости
Трансферы
«Барселона» рассматривает пять форвардов, помимо Альвареса
18 июля
1
Фото
Символическая сборная из самых дорогих игроков, пропускающих ЧМ-2026
14 июня
2
«Манчестер Юнайтед» не выполнил шесть трансферных требований Аморима
7 января
2
Аршавин назвал свою трансферную стоимость, если бы играл в нынешнее время
2025.12.28 22:23
4
Фото
⚡️ «Манчестер Юнайтед» купил нападающего за 85 миллионов
2025.08.09 12:36
2
«Манчестер Юнайтед» договорился о покупке форварда за 85 миллионов
2025.08.07 17:23
2
«Ньюкасл» рассматривает четырех форвардов после срыва трансфера Шешко
2025.08.06 13:50
«МЮ» согласовал условия контракта с Шешко
2025.08.06 12:09
«Манчестер Юнайтед» предложил 85 миллионов за 22-летнего игрока
2025.08.05 19:15
Шешко сделал выбор между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом»
2025.08.02 09:09
«Манчестер Юнайтед» выбирает между двумя нападающими
2025.07.30 16:08
2
«Арсенал» приостановил сделку по Дьекерешу
2025.06.15 19:28
«Арсенал» ведет переговоры о трансфере нападающего за 80 миллионов
2025.05.30 14:38
1
«Челси» выбирает между тремя форвардами
2025.05.21 23:25
«Челси» рассматривает 3 вингеров и 5 форвардов
2025.04.23 22:04
«Манчестер Юнайтед» рассматривает семь вариантов усиления атаки
2025.04.22 00:47
4
«Арсенал» рассматривает четырех форвардов
2025.04.04 16:49
«Ливерпуль» рассматривает девять нападающих
2025.03.22 10:25
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четыре варианта усиления атаки
2025.03.21 14:02
2
«Манчестер Юнайтед» рассматривает пять нападающих
2025.03.11 18:44
6
«Бавария» выбирает между двумя нападающими
2025.03.07 16:24
«Барселона» рассматривает пять форвардов
2025.02.13 20:32
«Арсенал» хочет купить форварда «Ньюкасла»
2025.02.07 10:20
«Арсенал» рассматривает двух форвардов после неудачи в переговорах по Шешко
2025.01.29 15:51
Лига наций. Казахстан впервые проиграл при Черчесове, уступив Словении (0:3), у Шешко хет-трик
2024.09.09 23:37
1
Опубликован список самых быстрых игроков Евро-2024
2024.07.09 15:01
3
Фото
«РБ Лейпциг» продлил контракт с форвардом, на которого претендовали топ-клубы Англии
2024.06.12 14:18
Назван расширенный состав сборной Словении на Евро-2024
2024.05.21 19:40
«Милан» ищет замену для Жиру – в шорт-листе пять форвардов
2024.04.24 20:27
«Арсенал» рассматривает 10 форвардов
2024.03.28 21:25
2
1
2
Главные новости
Фото
РПЛ определила лучшего игрока сентября
11:18
6
Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
10:59
1
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
5
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
1
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
7
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
3
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Канчельскис одним словом описал игру сборной России против Ирана
01:51
1
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