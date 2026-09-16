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Манчестер Юнайтед
Беньямин Шешко
Статистика
€ 75 млн
Беньямин Шешко - статистика
Манчестер Юнайтед
31 мая 2003 (23)
#30 | Нападающий
194 см
Словения
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 3
16.09.2026
Брайтон
1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
13.09.2026
Манчестер Сити
67' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
4 : 0
10.09.2026
Сабах
1' - 64'
45'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Эвертон
2 : 2
06.09.2026
Манчестер Юнайтед
70' - 90'
88'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
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Команда
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 3
16.09.2026
Брайтон
1' - 66'
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