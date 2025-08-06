«МЮ» согласовал условия контракта с Шешко

«Манчестер Юнайтед» договорился об условиях личного контракта с нападающим Беньямином Шешко. В случае перехода в английский клуб он подпишет с ним контракт до июня 2030 года.
Шешко хочет перейти к манкунианцам, но переговоры по его трансферу из «РБ Лейпциг» еще продолжаются.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «МЮ» предлагает немецкому клубу за форварду около 80 миллионов евро в виде фиксированной суммы плюс бонусы. Ранее английский клуб был готов заплатить «РБ Лейпциг» 75 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.
- 22-летний Шешко в прошлом сезоне провел за немецкий клуб 45 матчей, забил 21 гол, сделал 6 ассистов.
- Срок контракта словенца с «РБ Лейпциг» рассчитан до 30 июня 2029 года.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X